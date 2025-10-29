DETUVIERON POR ROBO A PADRE Y TÍO DE UN JUGADOR DE RACING, EN LA PREVIA A LA SEMIFINAL CONTRA FLAMENGO
La noticia se conoce horas antes del partido trascendental por la Copa Libertadores. Los familiares de uno de los futbolistas de la «Academia» están acusados de robo y encubrimiento.
El hecho se suma a un antecedente reciente. En 2023, Pablo Ezequiel Almendra ya había sido arrestado en un operativo cerrojo en la zona norte de La Plata junto a otros sospechosos, luego de un intento de robo a una vivienda en City Bell.
Cómo fue la detención del padre de Agustín Almendra
Dentro del auto en el que se movilizaban, los efectivos hallaron guantes de látex, barretas, pinzas y una considerable cantidad de dinero en efectivo.
El episodio que derivó en la detención quedó registrado por una cámara de seguridad. En las imágenes se observa cómo los sospechosos se detienen frente al vehículo de la víctima, uno de ellos desciende y, en apenas unos segundos, retira el techo solar del coche antes de huir a toda velocidad.