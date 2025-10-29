Detuvieron por robo a padre y tío de un jugador de Racing, en la previa a la semifinal contra Flamengo

La crónica policial vuelve a vincular a la familia de un reconocido futbolista de Racing, pero esta vez se conoció justo horas antes del partido trascendental de este miércoles, por la revancha de las semifinales de la Copa Libertadores 2025.

Es que Pablo Ezequiel Almendra, padre del volante de Racing y ex Boca, Agustín Almendra, fue detenido en las últimas horas en la ciudad de La Plata, imputado por los delitos de “robo y encubrimiento”.

La detención, que se produjo el pasado 7 de octubre en la localidad de Gonnet, se realizó junto a su hermano, Miguel Ángel Almendra (tío del jugador), en el marco de una investigación por el robo de un vehículo en la zona de Villa Castells. Los dos hombres quedaron a disposición del fiscal interviniente.

El hecho se suma a un antecedente reciente. En 2023, Pablo Ezequiel Almendra ya había sido arrestado en un operativo cerrojo en la zona norte de La Plata junto a otros sospechosos, luego de un intento de robo a una vivienda en City Bell.

En aquella ocasión, los efectivos policiales encontraron elementos que sugerían la participación en robos domiciliarios, como guantes de látex, barretas y una importante suma de dinero, aunque todos los involucrados recuperaron la libertad días después por orden de la UFI N° 17.