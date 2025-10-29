Confirman día y hora del Superclásico entre Boca y River en La Bombonera

La Liga Profesional de Fútbol (LPF) confirmó este miércoles que el esperado Superclásico del fútbol argentino entre Boca y River se disputará el domingo 9 de noviembre a las 16.30, en el estadio Alberto J. Armando, por la fecha 15 del Torneo Clausura. El encuentro llega en un momento determinante para ambos equipos, que se encuentran peleando cabeza a cabeza en la Tabla Anual por un lugar en la próxima Copa Libertadores.