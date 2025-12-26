DETUVIERON A UN HOMBRE CON PEDIDO DE CAPTURA TRAS PROVOCAR DESORDEN EN LA VÍA PÚBLICA

Intervino el personal de la comisaría local .Ocurrió en el barrio Qompi.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría de Basail, alrededor de las 21:45, en el barrio Qompi, tras un aviso por disturbios frente a un local comercial.

Al llegar al lugar, el personal policial demoro a un sujeto de 27 años, quien se encontraba causando desorden. Al verificar sus datos en el sistema gestión biométrica (SI.GE.BI), se confirmó que registraba pedido de aprehensión. El sujeto había evadido un control policial el pasado 7 de diciembre en el Puesto Caminero Paralelo 28.

Por disposición del Juzgado de Paz local, quedó detenido por infracción a los artículos 60° y 78° del Código de Faltas Provincial, siendo trasladado a la sede policial, donde continuará a disposición de la Justicia.

