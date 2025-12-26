DETUVIERON A UN HOMBRE TRAS INTENTAR LLEVARSE PRODUCTOS DE UNA FIAMBRERÍA

26-12-2025

Efectivos del Cuerpo de Operaciones Motorizadas demoraron a un hombre de 28 años.

El procedimiento se registró alrededor de las 00:14, cuando el personal policial de la División COM, fue alertado que requerían presencia policial en un local comercial ubicado en avenida Belgrano al 1000.

Al arribar al lugar, los uniformados procedieron a la demora de un sujeto de 28 años, quien momentos antes habría violentado la puerta vidriada del comercio utilizando una barreta de hierro. En el lugar se entrevistaron con la propietaria del comercio, quien confirmó lo sucedido y fue invitada a radicar el escrito correspondiente.

Posteriormente el sujeto fue trasladado a la Comisaría Tercera Metropolitana, donde quedó a disposición de la Justicia por supuesta tentativa de robo.

