CONSOLIDACIÓN DE DEUDAS: SEGUIRÁ EN ENERO EL ANÁLISIS DE SOLICITUDES RECIBIDAS A PARTIR DEL VIERNES 26

Nuevo Banco del Chaco informa que las solicitudes de préstamos por consolidación de deudas recibidas a partir del próximo viernes 26, serán analizadas durante el mes de enero para avanzar con la gestión del trámite que permite unificar deudas para aliviar la economía familiar.

El proceso de análisis de clientes para la consolidación de deudas requiere que el trámite sea iniciado con un margen de por lo menos 7 días hábiles antes de la siguiente liquidación de sueldo. Por lo tanto, para evitar inconvenientes y completar el proceso en su totalidad, las solicitudes recibidas a partir del próximo viernes 26, serán analizadas durante el mes de enero, luego de cerrada la liquidación correspondiente.

La línea de consolidación de deudas continuará habilitada durante todo el año para personas bancarizadas que perciben sus haberes en Nuevo Banco del Chaco: activos y pasivos de la Administración Pública Provincial, personal del sector privado, organismos y entes autárquicos.

El préstamo de consolidación permite unificar deudas de préstamos personales y tarjetas de crédito en una sola cuota mensual que no supere el 50% del sueldo, facilitando la organización de los ingresos y liberando fondos para atender gastos y necesidades cotidianas.

En el préstamo de consolidación, se pueden incluir: deudas en NBCH (préstamos personales, tarjetas de crédito, regularización de cuotas vencidas), deudas con cooperativas, mutuales y entidades del sistema financiero, deudas judicializadas y en situación irregular.

