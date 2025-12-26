Vie. Dic 26th, 2025

CHACO «ERA REQUERIDO POR LA JUSTICIA Y LO ATRAPARON CON UNA NOTEBOOK DE DUDOSA PROCEDENCIA»

By Redaccion J 4 horas ago

26-12-2025
El procedimiento se registró durante la madrugada de este viernes sobre avenida San Martín al 1700.

Efectivos de la Dirección General de Policía Caminera intervinieron durante la madrugada de este viernes en el marco de tareas preventivas e investigativas desarrolladas sobre avenida San Martín al 1700.

El hecho ocurrió alrededor de las 02:20, cuando el personal policial interceptó a un joven de 23 años, quien trasladaba una computadora tipo notebook marca HP y un destornillador, sin poder acreditar la procedencia de dichos elementos. Ante esta situación, se procedió al secuestro preventivo de los objetos para su correspondiente verificación.

Posteriormente, al realizar la identificación a través del sistema Si.Ge.Bi., se constató que el individuo registraba un pedido activo de aprehensión.

Consultado el fiscal en turno, dispuso que el sujeto sea notificado de su situación legal y trasladado a la Comisaría Tercera de Resistencia, a los fines legales correspondientes.

