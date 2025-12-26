CHACO «ERA REQUERIDO POR LA JUSTICIA Y LO ATRAPARON CON UNA NOTEBOOK DE DUDOSA PROCEDENCIA»

26-12-2025

El procedimiento se registró durante la madrugada de este viernes sobre avenida San Martín al 1700.

…

Efectivos de la Dirección General de Policía Caminera intervinieron durante la madrugada de este viernes en el marco de tareas preventivas e investigativas desarrolladas sobre avenida San Martín al 1700.

El hecho ocurrió alrededor de las 02:20, cuando el personal policial interceptó a un joven de 23 años, quien trasladaba una computadora tipo notebook marca HP y un destornillador, sin poder acreditar la procedencia de dichos elementos. Ante esta situación, se procedió al secuestro preventivo de los objetos para su correspondiente verificación.

Posteriormente, al realizar la identificación a través del sistema Si.Ge.Bi., se constató que el individuo registraba un pedido activo de aprehensión.

Consultado el fiscal en turno, dispuso que el sujeto sea notificado de su situación legal y trasladado a la Comisaría Tercera de Resistencia, a los fines legales correspondientes.

Relacionado