VOCACIÓN Y COMPROMISO MÁS ALLÁ DEL DEBER: EFECTIVOS ASISTIERON UN PARTO DE URGENCIA

El bebé y su madre se encuentran en buen estado de salud bajo el cuidado de los médicos del Hospital Perrando.

En horas de la mañana, los agentes de la comisaría Undécima Metropolitana, recibieron un llamado de emergencia en el que una mujer de 39 años solicitaba asistencia de parto con urgencia en el barrio Provincias Unidas.

Por ese motivo, el personal policial se digirió hasta el domicilio donde lograron contener la situación y ayudaron a la madre en el trabajo de parto en el que nació un niño.

Por último, se dio intervención a una ambulancia y posteriormente la madre y el bebé fueron trasladados hasta la Guardia del Hospital Perrando para una mejor atención.

