EL HOSPITAL PEDIÁTRICO SUMÓ EQUIPAMIENTO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN

La empresa ECOM incorporó nuevo equipamiento tecnológico en respuesta a la necesidad crítica de reemplazar infraestructura preexistente que presentaba fallas técnicas y comprometía la operatividad de la institución.

Durante el acto de entrega, el ministro de Salud, Dr. Sergio Rodríguez, destacó que la incorporación de esta moderna tecnología permitirá mejorar de manera significativa la calidad de atención de los pacientes del nosocomio. “Quiero agradecer a Ecom por subsanar un problema que en los meses de junio y julio nos generó importantes dificultades. La velocidad no siempre va de la mano con las ganas de resolver las cosas, pero es fundamental pensar soluciones a largo plazo y darles continuidad”, expresó.

Por su parte, el presidente de Ecom Chaco, Adrián Veleff, remarcó la importancia del trabajo articulado entre los organismos del Estado. “Cumplimos con una petición estratégica del Ministerio de Salud Pública, actuando como su brazo integrador tecnológico. Es una gran satisfacción haber incorporado tecnología de nivel mundial para el soporte de imágenes y datos clínicos, logrando una mejora sustancial sobre un sistema que se encontraba obsoleto”, señaló.

Esta nueva infraestructura permitirá la restauración de servicios clave, con la recuperación de la capacidad para administrar máquinas virtuales de los sistemas internos; garantizará la continuidad operativa mediante la estabilización de bases de datos y sistemas institucionales; y aportará a la modernización del diagnóstico, brindando soporte integral al servidor de imágenes médicas.

Relacionado