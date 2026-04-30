DETIENEN A UN TAXISTA QUE TRANSPORTABA 300 AMPOLLAS DE FENTANILO

Personal de la Sección Núcleo dependiente del Escuadrón 47 «Ituzaingó» estaba realizando una patrulla eventual sobre la Ruta Provincial Nº 34, a la altura del cementerio «Santo Tomás», cuando detuvieron la marcha de un automóvil Chevrolet Classic, utilizado para el servicio de «Taxi».

Durante el control, los uniformados constataron que el conductor viajaba sin acompañantes y que debajo de su asiento, se encontraban tres cajas ocultas con ampollas de sustancia líquida.

Inmediatamente, los gendarmes le solicitaron al involucrado la documentación que avale la legal tenencia y transporte, pero el conductor negó poseerla, por lo que se procedió a tomar contacto con el magistrado interviniente, quien orientó la incautación las ampollas.

Taxista detenido por transportar Fentanilo.

Personal de Criminalística realizó la apertura de las cajas, contabilizando un total de 300 ampollas (de 2 miligramos cada una) a las que le realizaron prueba de orientación de campo, arrojando positivo para Fentanilo, producida por un laboratorio de la República del Paraguay.

Este fármaco se trata de un fuerte opioide sintético, 50 veces más potente que la heroína y hasta 100 veces más potente que la morfina, y es utilizado en el ámbito de la salud como analgésico y anestésico para dolor intenso, generalmente en contextos de cuidados paliativos y cirugías.

Finalmente, la Fiscalía Federal de Corrientes dispuso la incautación de las ampollas de Fentanilo, el secuestro del vehículo y la detención del ciudadano en carácter de incomunicado.