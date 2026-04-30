LA VIRGEN DE ITATI PEREGRINA HACIA LUJAN: EL MARTES PASARA POR RESISTENCIA

En el marco de su peregrinación hacia la Basílica de Luján por los festejos de su fiesta patronal, el 8 de mayo, la imagen de la Virgen de Itatí visitará Resistencia este martes.

La comitiva, integrada por 26 peregrinos, partirá desde Corrientes y se espera que ingrese a la capital chaqueña alrededor de las 17.

El recorrido por la ciudad será de la siguiente manera: entrará por la rotonda de avenida Sarmiento y Ruta 16, pasará frente a la Catedral en la Plaza 25 de Mayo y se dirigirá hacia la zona sur.

El punto de encuentro principal será la Parroquia San Antonio de Padua (San Martín 1250), donde a las 19, se oficiará una misa especial.

Tras pasar la noche en la ciudad, la imagen retomará su viaje el miércoles 6, a las 7, realizando una parada previa en el Santuario Inmaculada Concepción de Barranqueras, antes de emprender el tramo final hacia Buenos Aires.

Los organizadores informaron que todavía quedan cupos disponibles para aquellos fieles que deseen sumarse a la peregrinación completa.