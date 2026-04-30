ANSES: EL EXTRA DE $300.000 AL QUE SE PODRA ACCEDER EN MAYO 2026
Este beneficio tendrá un incremento del 3,3% y está destinado exclusivamente para pensionados y jubilados. Descubrí todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES) anunció una nueva actualización en los haberes de jubilados y pensionados que comenzará a regir en mayo de 2026. El incremento será del 3,3% y se aplicará en el marco del sistema de movilidad vigente, que ajusta los ingresos de acuerdo a la inflación.
Además del aumento, los beneficiarios seguirán recibiendo el bono extraordinario de $70.000, destinado a reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables. Con esta suba durante el quinto mes del año, algunas prestaciones superarán los $300.000.
Cuánto cobro por PUAM de ANSES en mayo
Durante mayo, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se actualizará a $314.539,27, acercándose a un nuevo umbral en combinación con los refuerzos vigentes.
A esto se suma el bono adicional de $70.000, que continúa sin modificaciones desde 2024. De esta manera, el ingreso total de los beneficiarios llegará a $384.539,27.
PUAM de ANSES: requisitos en mayo 2026
La PUAM es un beneficio de la ANSES destinado a personas mayores de 65 años que no cuentan con los aportes necesarios para jubilarse. Brinda un ingreso mensual básico y cobertura de salud a través de PAMI. Estos son los requisitos que se deben cumplir para acceder a la ayuda:
- Tener 65 años cumplidos o más.
- Ser argentino o naturalizado con al menos 10 años viviendo en el país.
- En caso de extranjeros, contar con una residencia mínima de 20 años en Argentina.
- No cobrar ninguna jubilación, pensión o retiro contributivo.
- Permanecer residiendo en el país mientras se recibe el beneficio.
Pensionados de ANSES: cuándo cobro en mayo 2026
En mayo, los pensionados también evidenciarán un incremento en sus haberes, en línea con el esquema de movilidad jubilatoria. En caso que cobren la mínima, si se mantiene el bono de $70.000, el ingreso total llegará a $463.174,10. Para quienes perciben montos superiores, el refuerzo se otorga de forma proporcional hasta alcanzar ese mismo límite.