DETIENEN A UN HOMBRE QUE COMERCIALIZABA COCAÍNA OCULTA EN UN FRASCO DE TALCO

En la mañana de este martes, efectivos policiales de la División COM detuvieron a un joven de 27 años en la zona sur de la ciudad, luego de ser alertados por un transeúnte sobre la presunta venta de estupefacientes en la vía pública.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 09:30, cuando el personal preventivo fue interceptado en la intersección de avenida Edison y Miguel Delfino. Un ciudadano anónimo denunció que, en la calle Seitor al 2170 aproximadamente, se encontraba un sujeto que realizaba maniobras compatibles con el narcomenudeo.

Al llegar al lugar, los agentes individualizaron a una persona con las características descriptas. Al intentar identificarlo, el sospechoso reaccionó de forma hostil y agredio a los uniformados con golpes y patadas en un intento de fuga. Ante esta situación, el personal debió hacer uso de la fuerza medida para reducirlo y colocarle las esposas de seguridad.

Tras realizar el palpado preventivo en presencia de un testigo, se halló en el bolsillo de su prenda un frasco de talco que contenía 101 envoltorios con una sustancia blanquecina, además de la suma de $34.000 en efectivo.

Personal de la División Microtráfico realizó las pruebas de campo, las cuales arrojaron resultado positivo para cocaína, con un peso total de 22 gramos.

Intervino la Fiscalía Antidrogas N° 2, a cargo de la Dra. María Eugenia Arechavala Viola, quien dispuso la aprehensión del involucrado bajo la causa de supuesta infracción a la Ley N° 23.737 de Estupefacientes. El detenido fue trasladado a la Comisaría Quinta tras ser examinado por Medicina Legal.

