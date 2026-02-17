CASO LOAN 17 ACUSADOS LLEGAN A LA AUDIENCIA QUE DEFINIRA EL JUICIO ORAL

La causa por la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño visto por última vez el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio, entra en una etapa decisiva. A poco más de un año y medio del hecho que conmocionó al país, el próximo viernes 27 de febrero se realizará en la ciudad de Corrientes la audiencia preliminar que ordenará el rumbo del juicio oral contra los 17 acusados en una de las investigaciones más complejas y sensibles de los últimos tiempos.

La audiencia, prevista para las 9.30, será el escenario donde fiscalía, querella y defensas debatirán qué pruebas serán admitidas, qué testigos declararán y qué planteos técnicos predominarán. Aunque aún no se confirmó la fecha de inicio del debate oral, esta instancia tiene un impacto clave para la planificación del juicio, al delimitar el material probatorio que llegará a la etapa de oralidad.

Una causa federal compleja y una unificación decisiva

Tras una serie de controversias sobre la competencia , la causa se tramita en el fuero federal, luego de que la Justicia confirmara esta jurisdicción en noviembre de 2025. El expediente, que había iniciado en la órbita provincial, fue elevado al Juzgado Federal de Goya, donde se desarrolló buena parte de la investigación.

En ese contexto, los tribunales decidieron unificar dos causas conexas: la principal por la desaparición de Loan y otra por el presunto desvío y obstrucción de la investigación; en un mismo juicio, al considerar que los hechos y las pruebas están estrechamente vinculados.

De esa manera, serán 17 los imputados que lleguen a debate oral: siete acusados por sustracción y ocultamiento del menor y diez vinculados a delitos como privación ilegítima de la libertad, encubrimiento, falso testimonio, defraudación a la administración pública, violación de secreto profesional, suministro de estupefacientes, resistencia a la autoridad y usurpación de títulos.

En la causa por la desaparición de Loan Danilo Peña, están imputados Laudelina Peña, Walter Adrián Maciel, María Victoria Caillava, Carlos Guido Pérez, Mónica del Carmen Millapi, Bernardino Antonio Benítez y Daniel Oscar Ramírez por sustracción y ocultamiento del menor . A ese grupo se suman otros diez acusados por delitos como manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública: Federico Rossi Colombo, Nicolás Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.

El juicio estará a cargo de un tribunal integrado por Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco. Ceroleni es el único magistrado correntino del panel, mientras que sus pares provienen de otras jurisdicciones, una medida que suele utilizarse en causas de alto impacto público.

El debate probatorio en juego

En los últimos días, la parte querellante, representando a la familia del niño, presentó al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes un escrito insistiendo en la realización de una reconstrucción presencial de los hechos en el paraje Algarrobal, donde Loan fue visto por última vez. La solicitud incluye registro audiovisual, mediciones de distancias, accesos y puntos de visibilidad, aspectos que la querella considera fundamentales para entender con mayor claridad la mecánica de lo ocurrido.

Además, los representantes de la familia pidieron que se ordenen nuevas pericias técnicas sobre las comunicaciones entre los imputados, entre ellas un análisis de patrones de contacto y una «jerarquización relacional objetiva» para determinar posibles vínculos relevantes dentro de la red de acusados. Estas diligencias, que aún no fueron realizadas en la etapa de instrucción, podrían reforzar el cuadro probatorio antes del comienzo del juicio oral.

La querella también adhirió a la mayoría de las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público Fiscal, que incluye 161 testigos propuestos para el debate y otras 588 declaraciones en carácter de reserva, además de los registros audiovisuales tomados bajo el procedimiento de Cámara Gesell.

La búsqueda de Loan y el clamor social

Mientras se acerca la audiencia preliminar, la búsqueda de Loan continúa, aunque sin resultados positivos sobre su paradero. En enero pasado, las autoridades difundieron una actualización del rostro del niño mediante inteligencia artificial con el objetivo de renovar la búsqueda, y se elevó la recompensa a 20 millones de pesos para quienes aporten datos certeros.

Actualización del rostro de Loan Peña.

Además, el Ministerio Público Fiscal presentó un recurso de casación para que se revierta una limitación temporal impuesta por un tribunal federal, argumentando que el plazo de investigación de dos meses resulta insuficiente para agotar las diligencias necesarias en una causa tan compleja.

La desaparición de Loan Danilo Peña no solo generó una investigación judicial sin precedentes, sino que también mantuvo encendida la alerta social y mediática sobre las fallas y desafíos en la investigación de casos de menores extraviados en el país.