DETUVIERON A UN JOVEN TRAS ROBAR EN UNA VIVIENDA

En la mañana de este martes, personal de la Comisaría Novena procedió a la demora de un hombre de 20 años que fue sorprendido tras ingresar a una propiedad ubicada en la calle Obligado al 3100 aproximadamente.

El operativo se inició cerca de las 09:45, luego de que vecinos del sector alertaran sobre la presencia de personas extrañas en un inmueble. Al arribar al lugar, los efectivos divisaron a un sujeto saliendo de la finca a través de una de las ventanas. El sospechoso intentó darse a la fuga al notar la presencia policial, pero fue interceptado y capturado a pocas cuadras, en la intersección de calle Viviano Meza y avenida Rodríguez Peña.



La mujer encargada del cuidado de la vivienda constató posteriormente que los ingresos posteriores habían sido violentados. Tras una revisión de las pertenencias, se denunció el faltante de una cafetera marca Liliana.

En el lugar se labró un acta de constatación y se comisionó al personal del Servicio Externo para profundizar la investigación. Asimismo, las autoridades revisan las cámaras de seguridad de la zona para determinar si hubo más implicados. Se aguardan directivas de la Fiscalía en turno respecto a la situación legal del aprehendido.

