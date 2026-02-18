LOS DOCENTES VUELVEN A LAS AULAS EL 23 DE FEBRERO: CUANDO COMIENZAN LAS CLASES

En virtud de lo establecido en el Calendario Escolar 2026, el lunes 23 de febrero dará inicio el año escolar en la provincia de Chaco, con la presentación de supervisores, equipos directivos, docentes y personal administrativo y no docente en todos los establecimientos educativos.

Durante esa primera semana se desarrollarán jornadas de organización institucional, hasta el 27, con una primera convocatoria a tutores y responsables parentales para los casos de los niveles Inicial y Primario, pensada para la construcción de los primeros acuerdos de convivencia institucional.

En las escuelas secundarias, en tanto, se desarrollarán instancias de recuperatorio de espacios curriculares adeudados desde el 25 de febrero hasta el 6 de marzo, seguida de mesas de exámenes libres que se extenderán hasta el 11.

Como cada año, el inicio del ciclo lectivo será escalonado según el nivel: el 2 de marzo iniciará las clases el Nivel Primario; el 3 hará lo propio el Nivel Inicial; el 12 será el turno del Nivel Secundario; y el 6 de abril lo hará el Nivel Superior.

El receso de invierno está contemplado del 20 al 31 de julio, garantizando una organización equilibrada del año académico en dos etapas, conforme a la normativa vigente y a los días efectivos de clase establecidos a nivel federal.

Respecto al cierre del año, la finalización del segundo cuatrimestre está prevista para el 30 de noviembre, mientras que el fin del ciclo lectivo para todos los niveles y modalidades será el 18 de diciembre.

Posteriormente, el período escolar concluirá el 23 de diciembre, destinado a instancias de evaluación, cierre administrativo y pedagógico.