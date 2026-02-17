“JUANCHI” GARCÍA DESTACÓ EL IMPACTO CULTURAL Y ECONÓMICO DE LOS CARNAVALES 2026 EN MACHAGAI

El intendente valoró y felicitó el trabajo de las comparsas y subrayó que el evento convocó a miles de personas, generando un fuerte movimiento comercial y turístico para la ciudad.

El intendente de Machagai, Juan Manuel «Juanchi» García, realizó este lunes un balance positivo de los Carnavales 2026 y destacó el enorme esfuerzo de las comparsas locales para convertir a la ciudad en uno de los destinos culturales más convocantes de la provincia.

«Quiero felicitar a cada comparsa, a cada bailarín, ritmista y colaborador. Detrás de cada brillo hay un trabajo de todo el año que no solo sostiene nuestra cultura, sino que también moviliza la economía local», expresó el jefe comunal.

García remarcó que miles de vecinos y turistas colmaron cada luna de carnaval, lo que representó un impulso significativo para comercios, hotelería y gastronomía.

«Machagai no solo mostró su identidad, sino que demostró que la cultura también es motor económico. Esto es laburo para nuestra gente y movimiento para la ciudad», afirmó.

El intendente reafirmó el compromiso de la gestión municipal de seguir acompañando a las instituciones que, a través de la cultura y el deporte, brindan contención social a niños y jóvenes.

«Seguiremos apostando a estos espacios que unen a las familias y fortalecen nuestra comunidad. Feliz Carnaval para todos», cerró García.

