RESISTENCIA: FRACASÓ LA CONVOCATORIA POLICIAL FRENTE A JEFATURA

Con una participación que no superó las 20 personas, la convocatoria realizada este martes frente a la Jefatura de Policía del Chaco evidenció un marcado fracaso en términos de acatamiento. La concentración, impulsada en redes sociales bajo el argumento de exigir recomposición salarial y mejoras laborales, no logró reunir a un número significativo de efectivos en actividad.

Lejos de la expectativa generada en los días previos, la jornada se limitó a la entrega de un petitorio por parte de un reducido grupo, sin impacto operativo ni adhesión masiva dentro de la fuerza provincial.

Uno de los datos más relevantes fue la casi nula participación de efectivos chaqueños en servicio. Incluso se registró la presencia de un pequeño grupo de policías retirados provenientes de la provincia de Corrientes, quienes se acercaron para acompañar el reclamo. Sin embargo, ese respaldo externo no logró modificar el bajo nivel de convocatoria.

La escasa asistencia dejó en evidencia la falta de acompañamiento interno a la iniciativa y desactivó cualquier intento de instalar un escenario de conflicto generalizado.

Intervención sindical y tinte político

Si bien el planteo inicial se centraba en demandas salariales propias del personal policial, la jornada adquirió un visible sesgo político y gremial con la participación de dirigentes sindicales y referentes vinculados a sectores del peronismo local.

Entre los presentes se observó a José Niz, secretario general de la Unión del Personal Civil de la Provincia (UPCP), junto a otros representantes gremiales y de movimientos sociales. La presencia de estos actores terminó por desdibujar el carácter estrictamente policial del reclamo, mezclando consignas salariales con posicionamientos políticos.

El resultado fue una manifestación reducida, con fuerte impronta sindical y escaso respaldo real dentro de la fuerza, que no logró el impacto ni la adhesión anunciada en la previa.

Relacionado