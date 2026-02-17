DESMONTE ILEGAL EN RÍO MUERTO: “VAN A TENER QUE VENDER EL CAMPO PARA PAGAR LA MULTA” AFIRMÓ DUDIK

El Ministerio de la Producción del Chaco, informó más detalles del operativo realizado ayer en la zona de Río Muerto, donde se detectó el desmonte ilegal de aproximadamente 550 hectáreas de monte nativo. Tras la intervención, el ministro Oscar Dudik fue contundente al advertir sobre la magnitud de las sanciones que deberán afrontar los responsables.

“Desde que asumió el gobernador Leandro Zdero no se dio un solo permiso de cambio de uso de suelo o desmonte, así que todo lo que se detectó es ilegal”, remarcó el funcionario, subrayando que actualmente no existen habilitaciones vigentes para este tipo de prácticas en la provincia.

Durante el procedimiento se secuestraron 4 topadoras que operaban con cadenas, una modalidad considerada de alto impacto y extremadamente destructiva para el monte nativo. Según explicó Dudik, la Provincia endureció el régimen sancionatorio y estableció agravantes para los casos de reincidencia y para quienes utilicen este tipo de maquinaria. “Hemos triplicado el valor de las multas y autorizado a la Dirección de Bosques a incrementarlas aún más cuando son reincidentes y cuando además usan cadenas”, detalló el ministro. En ese sentido, anticipó que las penalidades económicas podrían superar incluso el valor de mercado de las tierras afectadas.

“Créanme que en algunos casos las multas van a estar por encima del valor de la hectárea, del campo. Así que si quieren recuperar la topadora, van a tener que vender el campo”, afirmó, marcando la decisión política de desalentar de manera definitiva este tipo de prácticas ilegales.

Además, adelantó que se dará a conocer públicamente la identidad de los responsables y el monto de las sanciones aplicadas, como parte de una política de transparencia y ejemplificación. “No es que pagan y al otro día están trabajando; no es tan así”, sostuvo.

Desde la cartera productiva señalaron que el objetivo central es garantizar un desarrollo productivo sostenible, diferenciando claramente el aprovechamiento forestal legal, regulado y controlado del desmonte ilegal, que implica la eliminación total del monte nativo sin autorización.

Por último, informaron que los fondos recaudados a través de las multas serán destinados a un programa de forestación, con el fin de compensar la pérdida de masa forestal y reforzar las acciones de protección y recuperación del monte nativo chaqueño.

