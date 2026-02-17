SAENZ PEÑA: ACCIDENTE FATAL SE COBRO LA VIDA DE UN JOVEN EN RUTA

Este lunes, minutos después de las 4, un accidente fatal se cobró la vida de un joven de 24 años, sobre uno de los accesos a la ciudad de Sáenz Peña.

El siniestro tuvo como partícipes a una motocicleta Honda Twister, conducida por la víctima, y a una camioneta Chevrolet S10, guiada por un hombre de 75 años.Ambos vehículos se movían en el mismo sentido durante la colisión sobre el kilómetro 187 de la Ruta 16.

Lamentablemente, el motociclista perdió la vida en la misma escena, a causa de las graves heridas que sufrió tras chocar contra la camioneta y posteriormente contra el pavimento.

La médica policial en turno confirmó que el cuerpo presentaba politraumatismos y múltiples excoraciones que serían compatibles con fuertes golpes contra superficies duras. De igual manera, sugirió la realización de una necropsia para establecer más detalles, ya que el deceso había ocurrido hace poco menos de seis horas.

Por su parte, el otro involucrado se encontraba en la escena sin lesiones visibles. Fue sometido al test de alcoholemia, el cual arrojó resultados negativos.

En el lugar, los trabajos estuvieron a cargo de la Comisaría Sexta junto a la División Criminalística y agentes viales, que organizaron el paso vehicular mientras los especialistas realizaban las pericias correspondientes.