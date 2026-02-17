CHACO «CAMINERA INTERVINO CARGAS IRREGULARES Y DETECTÓ 27 ALCOHOLEMIAS POSITIVAS»

Este fin de semana largo Policía Caminera realizó operativos en todo el ámbito provincial con el fin de prevenir siniestros y fortalecer la Seguridad Vial. Se intensificaron dispositivos de control de alcoholemia.

Resistencia

Participaron del operativos “Lince”, “Patrullajes Nocturno”, “Vacaciones Seguras”, junto a otras unidades donde secuestraron motocicletas, por infracción al Código de Faltas.

Pte. Gral. Belgrano

Intervinieron carga de 11 equinos que eran transportados en un camión Marca Mercedes Benz.

Asimismo, se intervino carga de girasol. En ambos casos la documentación estaba vencida.

Sigebi-Sifcop

Demoraron a dos personas con pedido de captura.

Eran buscados por supuestas amenazas y delitos contra las personas.

SECUESTROS Y ACTAS DE INFRACCIÓN

Labraron un total de 400 actas varias y 27 alcoholemias positivas.

Retiraron varios animales sueltos de la ruta.

Incautaron 33 motocicletas por infracción al Código de Faltas.

Se registraron 4 incidentes viales, uno de carácter fatal.

