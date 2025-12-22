DETENIDO POR VIOLENCIA DE GÉNERO EN CASTELLI: TENÍA PEDIDO ACTIVO DE COMPARENDO JUDICIAL

Juan José Castelli. Un joven de 22 años fue interceptado y demorado en el barrio Reserva Sur, en el marco de una causa por violencia de género, tras constatarse que registraba un pedido activo de comparendo judicial.

El procedimiento se llevó adelante el 21 de diciembre de 2025, alrededor de las 19:30 horas, cuando personal de la División de Investigaciones Complejas del Interior realizaba tareas investigativas en la ciudad. Durante el operativo, los efectivos identificaron a N.N.V., alias “Elegante”, domiciliado en el mismo barrio donde fue interceptado.

Al verificar sus datos personales en el sistema SiGeBi, se confirmó que sobre el joven pesaba un pedido activo de comparendo, conforme a la Nota Circular N.º 106-J/2025, en el marco de la causa “S.D. s/ denuncia c/ V.N.”, correspondiente al Expediente Policial N.º 130/258-1810-E/2025.

La investigación es llevada adelante por la Fiscalía de Investigación Penal N.º 01, a cargo de la Dra. Raquel Haydee Maldonado, con intervención de la División Violencia Familiar y de Género de Juan José Castelli.

Tras la demora, se dio intervención a la División Medicina Legal, y posteriormente N.N.V.fue puesto a disposición de la guardia de Prevención de la División Violencia Familiar y de Género, donde quedó alojado para las actuaciones judiciales correspondientes.

El procedimiento fue supervisado por el Comisario de Policía Juan Pablo Paz, jefe de la División Investigaciones Complejas del Interior de Juan José Castelli.

