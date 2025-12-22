MILEI DIJO QUE EL «PRESUPUESTO ESTÁ CONSTRUIDO SOBRE LA BASE DEL DÉFICIT CERO»

El presidente Javier Milei descartó vetar el Presupuesto 2026 aprobado por la Cámara de Diputados, pese a que no logró evitar que se respete el texto original, que incluía la derogación de las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario .

«Lo que sí vamos a hacer es acomodar las partidas, lo vamos a corregir por la vía de la reasignación de gastos en el resto del presupuesto o de la reformulación de los recursos en las propias áreas», señaló en una entrevista para LN+.

«Ese Presupuesto está construido sobre la base del déficit cero», indicó, y añadió: «Vamos a buscar la forma, por todos los medios, de conseguir el déficit cero sin subir impuestos».

El Presupuesto obtuvo media sanción con 132 votos afirmativos, 97 negativos y 19 abstenciones en la general, pero dejó afuera el Capítulo XI.

MENSAJE A CFK POR SU INTERNACIÓN

Además, el presidente se refirió a la internación de la exmandataria Cristina Kirchner. «Yo separo las cuestiones políticas de lo importante, y deseo que se recupere pronto«, dijo.