LOS DOCENTES CHAQUEÑOS CERRARON EL CICLO ESCOLAR CON UNA JORNADA DE EVALUACIÓN Y BALANCE

Tal como estaba previsto por calendario escolar, el Ministerio de Educación de la provincia impulsó, el pasado viernes, una jornada institucional de cierre y evaluación del ciclo lectivo en todas las escuelas de la provincia.

La propuesta convocó a directivos, docentes y equipos institucionales de todos los niveles y modalidades a realizar un balance del año y proyectar acciones para el próximo año.

La jornada se inscribe en el marco de una política educativa que prioriza la alfabetización como eje transversal y el trabajo pedagógico basado en datos y evidencias, con políticas orientadas a garantizar los aprendizajes fundamentales en todos los niveles y modalidades. La decisión de incorporar esta jornada al calendario escolar respondió a la necesidad de que cada institución pueda analizar su propio recorrido, “mirar los logros, contar con datos concretos sobre la realidad de cada escuela y, a partir de allí, ver qué tenemos que mejorar y qué fortalecer para arrancar el año siguiente de una manera ordenada”, señalaron las autoridades educativas.

Desde la cartera destacaron una vez más el compromiso sostenido de los trabajadores de la educación, así como el valor de este espacio de construcción institucional: “Los docentes estuvieron y están en el aula, y se notan los resultados en los chicos y en el acompañamiento de las familias”, afirmaron. La iniciativa apunta a consolidar una cultura de mejora continua y una planificación pedagógica situada para el ciclo lectivo 2026.

