EL ESPINILLO «Detuvieron a un hombre tras una violenta agresión con arma blanca en el Camping Municipal»

En la mañana del sábado, personal de la Comisaría de El Espinillo detuvo a un hombre de 41 años acusado de haber protagonizado una grave agresión con arma blanca contra un joven en inmediaciones del Camping Municipal.

El hecho ocurrió alrededor de las 9:30 horas, cuando efectivos policiales acudieron al predio tras recibir un aviso por un presunto desorden. Al llegar al lugar, los uniformados observaron a varias personas dispersándose y hallaron a un joven de 23 años tendido en el suelo, identificado como Daniel Cabrera, quien presentaba una grave herida cortante en la zona abdominal.

La víctima fue asistida de urgencia y trasladada inicialmente al hospital local, donde el médico de guardia, Dr. Carlos Faures, diagnosticó una herida de aproximadamente 10 centímetros en el sector izquierdo del abdomen. Debido a la complejidad del cuadro y a una infección interna posterior, Cabrera fue derivado de urgencia al Hospital Bicentenario de Juan José Castelli. Actualmente permanece internado en la unidad de Terapia Intensiva, bajo sedación profunda y con pronóstico reservado.

En tanto, tras un operativo de búsqueda realizado en las zonas de malezas cercanas al camping, la policía logró localizar y detener al presunto agresor, identificado como Darío Chico (41), quien se encontraba oculto entre los arbustos. De acuerdo al informe médico legal, el detenido presentaba un cuadro de intoxicación alcohólica de moderada a grave.

En el lugar del hecho intervino personal de la División Criminalística, que llevó adelante las pericias correspondientes, labró el acta de constatación y procedió al secuestro de elementos de interés para la investigación.

Por disposición del fiscal de turno, Dr. Gerónimo Agustín Roggero, de la Fiscalía N° 2, el hombre fue formalmente aprehendido en el marco de la causa caratulada como “Supuestas Lesiones con Arma Blanca”, mientras continúan las actuaciones judiciales para esclarecer lo sucedido.

