ENRIQUE VARELA JURA HOY COMO PRESIDENTE DEL STJ

El juez Enrique Varela jurará como presidente el Superior Tribunal de Justicia hoy, lunes 22 de diciembre, a las 11, en un acto que tendrá lugar en el salón auditorio del STJ (López y Planes 215). Esta será la primera vez que ejerza ese rol desde su ingreso al cuerpo en octubre de 2023.

Así quedó definido por unanimidad luego del acuerdo extraordinario 42/25. Además, el orden de subrogancias para el año que viene: Iride Isabel María Grillo, Víctor del Río, Emilia Valle y Alberto Mario Modi.

Integración de salas

Las salas del Superior Tribunal quedaron integradas de la siguiente manera:

– Sala Primera en lo Civil, Comercial y Laboral: Grillo (presidenta) y Modi.

– Sala Segunda en lo Criminal y Correccional: Valle (presidenta) y Del Río.

Para los casos en que el Superior Tribunal actúe en causas originarias el orden será: Varela, Grillo, Modi, Del Río y Valle.

