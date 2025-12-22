QUINCE DÍAS QUE CAMBIARON DOS VIDAS: JUSTICIA, CUIDADO Y ENCUENTROS QUE REPARAN

El juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia Nº 1 de Juan José Castelli, señaló que en apenas quince días, dos historias distintas, nacidas en puntos diferentes del Chaco, encontraron un mismo horizonte: el derecho a crecer en familia. Charly, un adolescente de 14 años de Resistencia, y Esperanza, una bebé de apenas diez meses de General San Martín, culminaron de manera exitosa sus procesos de vinculación y recorren el camino de las guardas preadoptivas, allí donde el cuidado deja de ser transitorio y empieza a parecerse, cada vez más, a un hogar.

«Nada de esto ocurre por azar. Detrás de cada abrazo que empieza a ser cotidiano, detrás de cada mirada que se anima a confiar, hay un trabajo silencioso, comprometido y profundamente humano. La articulación entre la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y Adultos mayores de la provincia de Chaco y el Poder Judicial fue clave para que los tiempos de las infancias marcaran el pulso. Cuando el Estado trabaja de manera coordinada, con sensibilidad y decisión, los derechos dejan de ser palabras y se convierten en realidades concretas», señaló el juez Gonzalo García Verita.

El magistrado describió como «fundamental el trabajo sostenido y articulado» de su juzgado y el acompañamiento «de manera decisiva» de asesoras de Niños, Niñas y Adolescentes Nº 1 y Nº 2 de Castelli: Evelin Toloza y Leda Rivarola, «junto al compromiso profesional de las asesoras Nº 1 de Resistencia, Natalia Facchin, y Nº 2 de Villa Ángela, Sheila Kleisinger, y el valioso aporte del Equipo Interdisciplinario para Adopciones del Poder Judicial».

En ese sentido resaltó que «cada intervención, informe y espacio de escucha estuvo atravesado por una misma convicción: que los procesos de adopción deben ser cuidados, respetuosos y ágiles, porque detrás de cada decisión hay una vida que espera, y un derecho que no admite demoras».

«La decisión de dictar sentencias orales reafirma una justicia más cercana, sencilla y humana, especialmente en procesos que involucran a niñas, niños y adolescentes. Esa práctica fortalece el acceso a la justicia, reduce distancias simbólicas y pone la palabra judicial al servicio de quienes más la necesitan», agregó.

Más adelante señaló: «ningún encuentro es posible sin el trabajo silencioso y comprometido del Registro Centralizado de Adoptantes del Poder Judicial del Chaco que garantiza transparencia, legalidad y equidad en cada proceso. Es allí donde el derecho a vivir en familia deja de ser una expectativa y se transforma en una posibilidad real para niñas, niños y adolescentes».

Por último consideró: «que en tan solo quince días se hayan podido concluir de manera positiva ambas vinculaciones no habla de apuro, sino de la convicción que niñas, niños y adolescentes no pueden esperar indefinidamente, que cada día cuenta y que el derecho a vivir en familia es urgente. Hoy, Charly y Esperanza nos recuerdan que cuando la justicia se ejerce con empatía, compromiso, derechos y sentido humanitario, no sólo ordena la realidad: también la transforma».

* NdeR: Las identidades del y la NNA fueron deliberadamente sustituidas.

Relacionado