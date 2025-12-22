EL GOBIERNO PROVINCIAL CONTINÚA DESPLEGANDO UN OPERATIVO INTEGRAL, TRAS EL TEMPORAL

Luego de las abundantes precipitaciones registradas en las últimas horas, todas las áreas del Gobierno Provincial continúan trabajando de manera articulada para atender las distintas contingencias provocadas por el temporal, principalmente cortes de energía eléctrica y afectaciones en el suministro de agua potable.

Las lluvias intensas ocasionaron caídas de árboles, postes y cables, generando múltiples fallas en el sistema de distribución eléctrica. Las cuadrillas de SECHEEP se encuentran desplegadas en las zonas afectadas realizando tareas de reparación y normalización del servicio.

Zonas afectadas por fallas eléctricas

Zona Norte

-Postes caídos y cables cortados en Av. Sarmiento y terraplén de contención.

-Transformador caído frente al barrio San Diego.

-Ramas y cables caídos en colectora Nicolás Avellaneda (Villa Fabiana Norte).

-Cables cortados en zona Vital, Av. Martina, detrás de Andreani.

-Barrio Don Santiago: postes caídos.

Barranqueras / Puerto Vilelas

-Cables cortados en Av. San Martín y Sargento Cabral.

-Villa Forestación: cables y postes caídos.

-Tres Bocas y Cinco Bocas: postes caídos y cables cortados.

Zona Sur

-Barrio Güiraldes: aislador roto por descarga atmosférica y ramas sobre la línea.

-Barrio Cosecha y zona Central Norte: aislador roto frente al Teatro La Máscara.

-Barrios Soesgype: falla en sistema subterráneo que dejó fuera de servicio una bomba de SAMEEP y parte del barrio San Cayetano.

Otros sectores

-Camino a Puerto Tirol: 100 metros de cables cortados frente al camping municipal.

-Camino a Santa Fe: falla en zona del Parque Jazmín.

-Acceso al aeropuerto: cable subterráneo dañado.

-Centro de Resistencia: desagote de subestación en Casa de Gobierno; distribuidor (por el momento) fuera de servicio. Postes caídos en Av. Lavalle.

-Mercado Frutihortícola: transformador quemado (SET 1101).

-Fontana: árboles y postes caídos en zona de La Vía, barrio Jorge Newbery, acceso al aeropuerto y barrio Cacui.

SAMEEP:

Afectación en el servicio de agua potable

Desde las 2.30 de la madrugada, los cortes eléctricos afectaron el funcionamiento de las plantas potabilizadoras del Primer y Segundo Acueducto del Interior, generando inconvenientes en la distribución de agua potable en varias localidades.

También se registraron fallas en la Cisterna Sur por problemas en un distribuidor de Secheep. En Fontana, el servicio se encuentra reducido por cortes eléctricos y caída de postes y árboles. Asimismo, se reparó el bombeo en La Leonesa y Las Palmas por fallas eléctricas en la zona portuaria.

Ante esta situación, SAMEEP y SECHEEP siguen trabajando de manera conjunta para restablecer el servicio lo antes posible. Además, se asistió al Hospital de Fontana con provisión de agua potable.

Informe de APA – Estado del sistema Área Metropolitana:

-Reservorios con niveles bajos, con buena capacidad de almacenamiento.

-Compuertas de descarga abiertas.

-Estaciones de bombeo operativas.

-Personal en sus puestos de trabajo.

-Bocas de desagüe, cunetas y canales municipales limpios.

-Bombeo preventivo realizado para generar volumen de espera en las lagunas.

Desde los organismos oficiales informaron que las condiciones de lluvia continuarán hasta el martes, por lo que se mantiene el monitoreo permanente y el trabajo preventivo en todo el Área Metropolitana.

