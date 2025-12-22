ESTE LUNES 22: SIN ACTIVIDAD PRESENCIAL EN CASA DE GOBIERNO

Debido a las inclemencias climáticas registradas, el Gobierno de la Provincia del Chaco dispuso la suspensión de la actividad presencial en el edificio central de la Casa de Gobierno para este lunes 22 de diciembre.

La medida se adopta a raíz de los inconvenientes ocasionados en las instalaciones edilicias del inmueble ubicado en Marcelo T. de Alvear 145, en la ciudad de Resistencia, que impiden el normal desarrollo de las tareas habituales. Durante la jornada se llevarán adelante trabajos de mantenimiento a cargo de la empresa Macae SRL, con el objetivo de resguardar la seguridad y la integridad física del personal que presta servicios en el edificio.

En este sentido, las máximas autoridades de las Secretarías, Ministerios y demás dependencias que funcionan en Casa de Gobierno deberán articular la modalidad de trabajo que consideren pertinente para garantizar la continuidad de las tareas.

Desde el Gobierno Provincial se solicita la comprensión del personal y de la comunidad, destacando que la medida es de carácter preventivo y transitorio, y responde exclusivamente a la necesidad de resguardar las condiciones de seguridad en el ámbito laboral.

