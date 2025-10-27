DESPISTE DE UN COLECTIVO EN RUTA 16

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El hecho ocurrió anoche en cercanías de Laguna Blanca; no hubo personas lesionadas.



Cerca de la medianoche del domingo, un colectivo despistó sobre la Ruta Nacional N° 16, a la altura del kilómetro 50, en sentido descendente. El rodado terminó con su parte delantera incrustada en una alcantarilla pluvial, sufriendo daños materiales.

El colectivo tipo furgón era ocupado por dos hombres oriundos de Presidencia de la Plaza, quienes resultaron ilesos. Intervino personal de la Comisaría de Laguna Blanca y Dirección General de Seguridad Metropolitana para las actuaciones de rigor.

