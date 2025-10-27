SOLICITUD DE PARADERO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La Policía del Chaco en base a una denuncia registrada en Comisaria Cuarta Resistencia, solicita a la comunidad su valiosa colaboración de informar a la unidad policial más cercana cualquier información relacionada al paradero de el menor JASINTO NICOLAS LENCINA, de 15 años, de 1,70 metros de altura, de contextura física delgada, tez blanca, cabello cabello teñido color blanco , ojos color ,usando la siguiente vestimenta y/o efectos personales: vestía una campera color negro con marrón, pantalón jean color negro, y zapatillas color negro Se le ha visto por última vez en Calle Kistermacher Al 3000 Asentamiento El Sifón en fecha 26/10/2025.

Cualquier novedad sobre la persona menor, favor de acercarse a la unidad más próxima a su domicilio o bien comunicarse a Comisaria Cuarta Resistencia al o al servicio de emergencias 911.-

