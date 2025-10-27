«LOS CHAQUEÑOS RATIFICARON EL RUMBO DE CRECIMIENTO DE NUESTRA PROVINCIA”: EL MENSAJE DE ZDERO TRAS EL TRIUNFO ELECTORAL LEGISLATIVO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El gobernador Leandro Zdero brindó un gracias enorme al pueblo del Chaco y un contundente discurso, este domingo por la noche, en la histórica sede de la Unión Cívica Radical (UCR) de Resistencia, tras la victoria electoral obtenida ante el kirchnerismo en las elecciones legislativas.

El mandatario provincial agradeció a cada chaqueño, a la militancia, a los fiscales de mesa y a todo el equipo que formó parte del gran triunfo de la lista 503, color violeta. “Gracias a cada chaqueño por concurrir hoy a las urnas y cumplir con su deber cívico”, expresó.

En ese sentido, Zdero destacó la amplitud de la alianza que conformó la lista 503, integrada por diversos partidos políticos y espacios que dejaron de lado las diferencias para priorizar el bienestar de los chaqueños. “Entendimos que la gente pedía unidad, y por eso escuchamos ese mensaje”, afirmó.

Respecto a la representación que llevará el Chaco al Congreso de la Nación, el gobernador sostuvo: “Queremos decirle al pueblo del Chaco que ratificamos el rumbo de crecimiento de nuestra provincia y el norte de nuestras acciones, para dejar atrás un pasado marcado por la corrupción y el dolor”.

Finalmente, Zdero remarcó el compromiso de su gestión con la transformación de la provincia: “Sabemos que hay mucho por corregir y que debemos profundizar los cambios que empezamos, pero también necesitamos convocar a más chaqueños que se animen, que tengan el coraje de avanzar hacia ese Chaco que soñaron nuestros abuelos y que queremos dejarles a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. ¡Vamos por ese Chaco que puede y que quiere crecer!”, concluyó.

