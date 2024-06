“Creo que hipótesis hay muchas, la confusión es enorme, todos los días aparecen datos nuevos. Tenemos esa sensación de que a Loan se lo han llevado y que es un caso más de estos en los que de entrada las cosas se hacen mal y a medida que transcurren los días la posibilidad de encontrarlo sano y salvo se va complicando. Por supuesto que tenemos la esperanza de encontrarlo como todos estamos a la expectativa, estamos consternados”, expresó, en diálogo con Bernardo Maniago en C5N.

“Lamentablemente no es la primera vez que pasa con los casos que tenemos en los que empieza a haber versiones distintas, se cambian las cuestiones. Así es como tenemos la cantidad de chicos que tenemos en búsqueda desde hace muchísimos años, muchos sin respuesta y muchos seguramente vinculados a la trata”, remarcó.

En cuanto a los pasos que se dieron en la investigación, Llobet se mostró crítica. “El tiempo nos juega absolutamente en contra. La primera hora es clave para encontrar a una persona que se pierde. Y tardamos 24 horas en activar el Alerta Sofía, que es una situación muy similar a la que ocurrió con Guadalupe Lucero en San Luis. Todo mal hecho, hecho tarde, descartando hipótesis que no se debieron haber descartado en el primer momento”, señaló.

“El panorama es inusual. Nunca nos había pasado este nivel de desastre de investigación tan grande. Si bien guarda similitudes con Guadalupe Lucero, acá hay que pensar que la persona que inició toda la investigación está detenida. Toda la información que se fue dando a lo largo de estos diez días está puesta en cuestionamiento. ¿Qué podemos creer de todo lo que se nos dijo?”, manifestó.

Consultada sobre qué elementos podrían ayudar a que haya un final feliz para esta historia, la presidenta de Missing Children destacó a “la presión mediática”. “Es una de las cuestiones que puede disuadir a aquella persona que tiene a Loan de seguir con ese plan terrible que nosotros suponemos que llevaron adelante. El poder de disuasión del impacto mediático de la comunidad que está atenta a lo que está pasando es un elemento que puede ayudar. No podemos dejar el tema de lado hasta que alguien se quiebre y dé algún dato que permita encontrar al chiquito”, insistió.

“El viernes a primera hora ya estábamos difundiendo la imagen de Loan a través de Red Internacional de Asociaciones de Personas Desaparecidas (RIAPD), donde tenemos vínculo con Brasil, con México, con Perú, con Chile. Esos países están difundiendo la imagen. Por supuesto que no es fácil, cruzar la frontera implica una burocracia difícil”, explicó.

“Pero a todos nos ha pasado viajar con chicos y que no haya demasiado control. Esto excede totalmente lo que uno pueda imaginar. Que con tanta liviandad se pueda sacar a una criatura teniendo en cuenta que ya hacía 24 horas que estaba siendo buscado”, concluyó Llobet.

El trabajo de Missing Children Argentina: cinco denuncias por día

“Nosotros mantenemos nuestras propias redes y vamos mostrando las fotos de todos los chicos, tenemos a más de 110 en nuestra página y son mostrando indistintamente, no importa el género, la edad, o si pasaron muchos años de que se perdió, porque sabemos que deja de ser visible para la comunidad. Tenemos un promedio de cuatro o cinco denuncias por día. La gran mayoría corresponden al Gran Buenos Aires, son adolescentes y mujeres cada vez más chicas. En los últimos tiempos tenemos chicas de 12 o 13 años que antes no era tan habitual”, explicó Llobet.

En cuanto a denuncias del interior del país, contó que reciben menos, “porque la conexión es menor”. “Tenemos mucho vínculo con el registro provincial de Misiones, que nos envía permanentemente sus búsquedas, con el Comité de Actuación ante Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas, Niños, Adolescentes y Personas de la Diversidad (CINDAC) de Jujuy, con Mendoza, pero concentramos la mayor cantidad de denuncias en la provincia de Buenos Aires”, expresó.

“Tenemos 40 chicos que se perdieron siendo menores y son adultos y no sabemos qué fue de ellos. Podemos suponer con un cierto grado de confiabilidad que son captados para ser vendidos o para ser adoptados, pero no tenemos certezas”, lamentó.

“Muchas veces tenemos la sensación de que hay familiares implicados. Obviamente no se puede comprobar porque el chico no es encontrado. Si bien se detienen a parientes, al no tener la certeza de lo que pasó son liberados, no podemos culpar sin que lo haya hecho la justicia. Muchas veces cuando los adolescentes se van de su casa hay problemas intrafamiliares”, señaló la titular de Missing Children Argentina.