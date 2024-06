SE TRATA EN COMISIÓN EL PROYECTO DE LEY PARA ESTABLECER UN PROGRAMA DE ACCESO UNIVERSAL, SEGURO Y EFICIENTE A LOS SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

La Comisión de Hacienda, en su 13 reunión ordinaria, abordó un proyecto de Ley de la diputada Silvina Canteros Reiser, que promueve el Acceso Universal, Seguro y Eficiente a los Servicios Públicos Básicos de Agua, Cloacas, Gas y Energía Eléctrica. Que tiene como objetivo “garantizar que todas las personas del Chaco puedan acceder a servicios esenciales de manera segura y eficiente”, fundamenta el mismo.

La reunión estuvo presidida por Iván Gyoker, y contó con la presencia de los diputados Juan José Bergia, Paola Benítez, Sebastián Lazzarini, Maida With, Nicolás Slimel, Dorys Arkwright, Silvina Canteros Reiser, Francisco Romero Castelán, Santiago Pérez Pons, Juan José Bergia y Juan Carlos Ayala.

En lo que hace a este proyecto, se solicitó por Canteros Reiser su permanencia en cartera, para abordar pedidos de informes solicitados para su análisis en la próxima reunión de Comisión. Moción que acompañaron sus pares.

El proyecto de Ley 2707/23 promueve el acceso, sin discriminación alguna, a los servicios públicos de energía eléctrica, cloacas, gas y agua potable, facilitando a los usuarios o potenciales usuarios de los servicios existentes, el acceso a las conexiones de manera segura, oportuna y eficiente.

Los servicios comprendidos son los prestados por las empresas estatales, tales como Servicios Energéticos del Chaco Empresa del Estado Provincial (SECHEEP), Servicios de Agua y Mantenimiento Empresa del Estado Provincial (SAMEEP) y toda otra prestataria de servicios públicos, como así también los prestados por Municipios y Cooperativas.

El Programa, de aprobarse, consistirá en la provisión e instalación de los elementos necesarios para la conexión, el suministro y buen funcionamiento de los servicios detallados en el artículo 1º, de acuerdo al consumo de la instalación y a lo establecido en la normativa vigente, respetando las disposiciones de la autoridad competente en cada caso.

La iniciativa indica que los costos de las instalaciones, determinados por la autoridad de aplicación y realizadas en virtud de este Programa, serán prorrateados en un plazo de hasta 120 meses, a una tasa subsidiada que no excederá el 50% de la tasa anual fijada por el Banco Central. Estos costos serán facturados junto con los servicios públicos prestados, para cada caso, por las empresas mencionadas.

De convertirse en Ley, los beneficiarios del Programa serán:

a) Personas beneficiarias de programas sociales, provinciales o nacionales.

b) Jubilados y pensionados provinciales o nacionales cuyos haberes mensuales brutos no superen el doble de la jubilación mínima nacional.

c) Trabajadores con remuneraciones mensuales brutas no superiores a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

d) Personas con discapacidad.

e) Trabajadores/as inscritos en el Monotributo Social.

f) Empleados/as inscriptos como personal de casas particulares.

g) Personas que cobren Seguro de Desempleo.

h) Desempleados y/o personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad social.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos establecerá mecanismos de seguimiento y evaluación del Programa para garantizar su efectividad y la identificación de áreas de mejora. Estos mecanismos incluirán la recopilación de datos, informes periódicos, y la colaboración con áreas de control y evaluación.

Y, promueve como autoridad de aplicación del Programa al Ministerio de Planificación, Economía e Infraestructura, facultándolo para dictar las normas aclaratorias y complementarias necesarias para garantizar el eficaz cumplimiento de los objetivos establecidos en esta Ley.

