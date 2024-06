El estratega de Chaco For Ever, Raúl Valdez, paró al once inicial con una formación 4-4-2 con Gastón Canuto en el arco; Maximiliano Romero, David Valdez, Milton Leyendeker y Luciano Lapetina en la línea defensiva; Santiago Valenzuela, Daniel González, Javier Iritier y Gonzalo Cañete en el medio; y Gonzalo Lucero y Jonathan Dellarossa en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Rubén Forestello salieron al campo de juego con un esquema 4-4-2 con Federico Abadía bajo los tres palos; Ivo Chavés, Ezequiel Neira, Adolfo Tallura y Ignacio Sanabria en defensa; Matías Birge, Agustín Araujo, Walter Busse y Rubén Villarreal en la mitad de cancha; y Tomás Attis y Lautaro Gordillo en la delantera.

El juez elegido para dirigir el partido en el estadio Juan Alberto García fue Adrián Franklin.

El encuentro tuvo varios amonestados como Jonathan Dellarossa, Exequiel Narese, Lautaro Gordillo y Ariel Cháves. Además, hubo incidentes sobre el final.

Con un Chaco For Ever dominante en gran parte del partido pero sin precisión en la recta final, Gimnasia aprovechó un buen desborde de Juan Roca, quien ingresó en el segundo tiempo, y encontró al delantero Lautaro Gordillo que cayéndose logró meterla a los 87′.

El ‘Albo’ consiguió un triunfo vital en la pelea del reducido y queda a un punto de los puestos de clasificación. La próxima fecha le tocará de local ante San Telmo en el Gigante del Norte.

Síntesis

FOR EVER (0): Gastón Canuto; Maximiliano Romero, David Valdez, Milton Leyendeker y Luciano Lapetina; Daniel González, Santiago Valenzuela y Javier Iritier; Gonzalo Cañete, Jonathan Dellarossa y Gonzalo Lucero. DT: Raúl Valdez.

GIMNASIA Y TIRO (1): Federico Abadía; Ivo Chávez, Ezequiel Neira, Adolfo Tallura, Ignacio Sanabria y Rubén Villarreal; Agustín Araujo, Matías Birge y Walter Busse; Lautaro Gordillo y Tomás Attis. DT: Rubén Forestello.

Gol: 41ST Lautaro Gordillo (GyT).

Cambios: 11ST Fabricio Rojas por R. Villarreal (GYT), 18ST Brian Nievas por J. Iritier (FE) y Alan Ortiz por G. Cañete (FE); 27ST Ariel Chaves por M. Birge (GyT) y Exequiel Narese por W. Busse (GYT); 32ST Genaro Rossi por G. Lucero (FE) y Rodrigo Vélez por S. Valenzuela (FE); 38ST Juan Rocca por A. Araujo (GYT).

Árbitro: Adrián Franklin.

Asistentes: Emanuel Serale y Matías Balmaceda.

Cuarto árbitro: Darío Sandoval.

Estadio: “Juan Alberto García”, de For Ever.