DESBARATARON DOS BUNKERS DE DROGAS EN EL BARRIO HIPÓLITO IRIGOYEN

Secuestraron cocaína, marihuana y más de 300 mil pesos, hay dos detenidos

En el marco de trabajos investigativos llevados a cabo por el Departamento de Consumos Problemáticos, los efectivos antinarcóticos de Sáenz Peña desplegaron patrullajes y emplazamientos de vigilancia en el barrio Hipólito Irigoyen donde presumiblemente había varios vendedores de estupefacientes a baja escala.

Luego de la información recabada en las calles establecieron dos viviendas que funcionaban como kioscos narcos y solicitaron allanamientos a la fiscalía antidrogas en turno. Esta tarde con orden de allanamiento en mano provista por el Juzgado de Garantías se dirigieron a las viviendas investigadas.

El primer registro se llevó a cabo por la calle 12, allí verificaron cada habitación de la casa y hallaron 60 envoltorios con cocaína, con el peso total de 10 gramos, y 53 envoltorios con marihuana con 38 gramos. Además otros elementos que vinculaban al morador con la venta de estupefacientes como picador, trinchetas y cuchillos con restos de sustancia, y la suma de $18.300 pesos en efectivo.

En el segundo domicilio allanado, solo a metros del primero, secuestraron un trozo de 7 gramos de cocaína, y un envoltorio de ínfima cantidad de marihuana, removedores de cutícula con restos de sustancia, recortes de polietileno, dos teléfonos celulares y la suma de $355.250 pesos en efectivo. Todo resultó de interés para la fiscalía antidrogas.

En ambos casos dos hombres de 33 y 42 años fueron detenidos y notificados de su aprehensión por Supuesta Infracción a la Ley de Estupefacientes en función de la Ley Provincial N° 2304 de Narcomenudeo.

