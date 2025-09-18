LO PARARON CERCA DE LA PEATONAL Y DESCUBRIERON QUE TENIA PEDIDO DE CAPTURA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El hombre de 31 años era buscado por una causa vinculada a la venta y distribución de estupefacientes.



Sucedió a eso de las 18 en Santa María de Oro y Julio A. Roca.

En ese lugar agentes de la División Caminantes demoraron el paso de un ciudadano de 31 años, con domicilio en la localidad de Fontana, a quien mediante el Sistema Si.Ge.Bi identificaron y supieron que poseía pedido de captura por “Supuesta Infracción a la Ley N° 23737 de Estupefacientes”.

Luego de ello, lo llevaron a la División Medicina Legal y posteriormente alojado en la Comisaría Segunda Metropolitana.-

