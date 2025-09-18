EL SENADO DEBATE ESTE JUEVES EL RECHAZO AL VETO DE LA LEY DE ATN

Victoria Villarruel, en el Senado.

El presidente Javier Milei está a las puertas de sufrir nuevas y resonantes derrotas en la Nación. Diputados rechazó este miércoles los vetos libertarios a las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia en Pediatría en simultáneo con una multitudinaria marcha en las calles.

Sin embargo la avanzada del Congreso frente a la motosierra de Milei no terminó el miércoles, sino que seguirá este jueves en el Senado cuando los representantes de las provincias buscarán sostener la Ley de Reparto Automático de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) frente al veto presidencial.

La sesión en la Cámara Alta comenzará este jueves a las 11 con el objetivo de voltear el veto de Milei y de sancionar la Ley Nicolás (creada como consecuencia de la muerte de Nicolás Deanna) que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados en diciembre de 2023.

Además, se agregarán al temario del día dos proyectos más: uno que vuelve ley el Sistema de Alerta Sofía, creado durante la presidencia de Mauricio Macri, y otro que aumenta las penas para accidentes viales, de acuerdo a lo que se decidió el 16 de septiembre en una reunión de Labor Parlamentaria encabezada por Bartolomé Abdala, presidente Provisional del Senado, mientras Victoria Villarruel encabezaba el Ejecutivo por el viaje a Paraguay de Milei.