DENUNCIO UN ROBO MILLONARIOS PERO LUEGO CONFESO QUE LO HABIA PERDIDO TODO EN EL CASINO

Detenido por falsa denuncia.

Un hombre de 47 años fue detenido este lunes por la noche, luego de que la Policía determinara que había realizado una falsa denuncia por el supuesto robo de tres millones de pesos, en pleno centro de la ciudad.

El hecho fue intervenido por personal de la Comisaría Décima de Resistencia, tras la denuncia realizada por un ciudadano que manifestó haber sido atacado mientras caminaba cerca de la Plaza 25 de Mayo. Según sus dichos, desconocidos le sustrajeron una bolsa con $3.000.000 y su teléfono celular.

De acuerdo al relato inicial, el denunciante había llegado a la ciudad desde Formosa, conduciendo un camión de una empresa de transporte y luego tomó un taxi hacia el centro para realizar un depósito bancario. Allí, aseguró que recibió un golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente, momento en el que le habrían robado el dinero.

Sin embargo, durante la investigación, efectivos policiales detectaron inconsistencias en su relato y realizaron un análisis de cámaras de seguridad de la zona, lo que permitió determinar que el supuesto asalto nunca ocurrió.

Ante las pruebas reunidas, el ciudadano terminó confesando que el dinero, perteneciente a la empresa para la que trabaja, fue gastado en apuestas en el casino. Además, indicó que su teléfono celular nunca fue robado y que se encontraba guardado en el camión con el que había llegado a la ciudad.

Tras la confesión, la Fiscalía Penal N° 10 dispuso su aprehensión, en una causa por «supuesta infracción al artículo 245 del Código Penal Argentino (falsa denuncia)». El hombre fue notificado de la medida y su situación procesal será evaluada.