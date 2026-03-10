EN UN DURO COMINCADO LOS PADRES DE LOAN: «ROMPEN EL PACTO DE SILENCIO»

En medio de la angustia por la desaparición de Loan Danilo Peña, ocurrida el 13 de junio de 2024, sus padres, José Peña y María Noguera, difundieron un comunicado oficial denunciando las constantes intimidaciones, agresiones y la viralización de contenidos falsos en plataformas digitales.

Los padres de Loan manifestaron su plena colaboración con la investigación, recordando que fueron objeto de múltiples procedimientos legales: «Desde el 13 de junio de 2024 estamos a disposición de la Justicia. Nos han allanado, investigado, interrogado, secuestrado y analizado nuestros teléfonos, y muy bien ha estado que se haga».

En el documento, la familia fue contundente respecto a la búsqueda del niño: «Si sirviera nuestra libertad, nuestra pena o nuestro castigo para encontrar a Loan, ya lo hemos ofrecido».

Asimismo, hicieron un pedido explícito a quienes podrían tener información clave: «Hoy, para recuperar de inmediato a Loan, sólo nos queda que se rompa el pacto de silencio, principalmente de Laudelina y de quienes saben lo que pasó y dónde está».

DENUNCIA POR HOSTIGAMIENTO Y USO DE IA

La familia Peña denunció una campaña de desprestigio que incluye el uso de herramientas tecnológicas para difundir desinformación: «Ante las falsas, gratuitas y reiteradas agresiones, intimidaciones, amenazas anónimas, episodios de hostigamiento físico, psíquico y digital, corresponde que realicemos este comunicado».

Particularmente, advirtieron sobre la difusión de contenidos falsos creados mediante Inteligencia Artificial (IA) que los muestran en situaciones degradantes o siendo detenidos por la Justicia, calificando estas acciones como parte de un «marketing del dolor» que los afecta profundamente.

Lejos de mostrarse indiferentes ante las acusaciones, José y María subrayaron que su único temor es el bienestar de su hijo: «No somos nosotros quienes estamos callados ni tenemos miedo de nada o de nadie. El único miedo que tenemos es pensar qué le puede estar pasando a Loan, dónde está, quién lo tiene, si pasará frío, qué puede estar necesitando».

Finalmente, ratificaron su postura ante la causa: «Ofrecemos nuestra entera disposición: que nos investiguen todos los días, que vuelvan, que nos revisen, que nos interroguen y, si correspondiera, que nos encarcelen. Pero que nos devuelvan a Loan».