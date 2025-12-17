DEFENSA DEL CONSUMIDOR RECUPERÓ MÁS DE $250 MILLONES A FAVOR DE LOS CHAQUEÑOS, DURANTE 2025

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La Dirección de Defensa del Consumidor de la Provincia presentó el balance de gestión correspondiente al ejercicio 2025, con resultados históricos en la protección de los derechos de los usuarios y consumidores. Durante el período, el organismo resolvió de manera favorable 657 reclamos y logró la restitución de más de 250 millones de pesos a ciudadanos damnificados.

Este logro institucional es el resultado del trabajo sostenido del organismo provincial, de la gestión del Gobernador Leandro Zdero, que funciona bajo la órbita de la Subsecretaría de Industria y Comercio, dependiente del Ministerio de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible. A través de instancias de mediación, fiscalización y control, se garantizó el cumplimiento de las normativas vigentes y se obligó a las empresas a devolver montos que, de no mediar la intervención del Estado, hubieran significado una pérdida económica para las familias chaqueñas.

Según el informe técnico elaborado por la Dirección, los servicios financieros encabezaron el índice de conflictividad, concentrando el 58,2 % del total de las denuncias recibidas. Este dato reafirma la importancia de la presencia activa del Estado como intermediario entre los consumidores y las distintas entidades, asegurando respuestas concretas y la reparación económica correspondiente a los afectados.

Desde el organismo destacaron que la eficacia en la resolución de los conflictos se ve fortalecida por el proceso de digitalización del servicio, que facilita el acceso y agiliza los tiempos de respuesta. En este sentido, se invita a la ciudadanía a continuar utilizando los canales digitales disponibles:

-Trámites online: a través de la plataforma Tu Gobierno Digital, los usuarios pueden iniciar denuncias de forma segura y realizar el seguimiento de sus reclamos en tiempo real.

-Proceso simplificado: el sistema permite una gestión completamente digital, reduciendo trámites presenciales, eliminando barreras burocráticas y optimizando la intervención del Estado.

Desde la Dirección de Defensa del Consumidor remarcaron que la participación activa de los consumidores es fundamental para fortalecer las políticas públicas de defensa de derechos. En esa línea, el organismo continuará trabajando para ampliar el acceso a la información, mejorar los tiempos de respuesta y consolidar un Estado presente que acompañe a los ciudadanos en cada instancia del proceso de reclamo.

