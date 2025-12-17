PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La FIFA dio a conocer un monto récord de premios para la Copa Mundial de la FIFA 2026, a llevarse a cabo en Canadá, Estados Unidos y México, en medio de varios anuncios que promueven iniciativas para el desarrollo del fútbol juvenil y la creación de un fondo de recuperación posconflicto.

Premios récord para el Mundial

El Consejo de la FIFA aprobó una contribución financiera sin precedentes de US$ 727 millones para las selecciones participantes del Mundial 2026, un 50 % más que en la edición anterior, Qatar 2022, según publicó en un comunicado el máximo organismo del fútbol.

El Mundial de Qatar 2022 repartió USD$ 440 millones en premios entre las selecciones participantes. La selección argentina de fútbol se llevó US$ 42 millones por ser campeona. ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP/AFP via Getty Images

De este monto, afirmó que US$ 655 millones se repartirán como premio entre las 48 selecciones participantes, siendo el campeón el mayor beneficiario.

Cada selección se asegurará US$ 10,5 millones, US$ 9 por acceder a la fase de grupos y otros US$ 1,5 para gastos varios de preparación.

los premios del mundial 2026 según mérito deportivo Campeón: US$ 50 millones.

US$ 50 millones. Subcampeón: US$ 33 millones.

US$ 33 millones. Tercer lugar: US$ 29 millones.

US$ 29 millones. Cuarto lugar: US$ 27 millones.

US$ 27 millones. 5° al 8° lugar: US$ 19 millones.

US$ 19 millones. 9° al 16° lugar: US$ 15 millones.

US$ 15 millones. 17° al 32° lugar: US$ 11 millones.

US$ 11 millones. 33° al 48° lugar: US$ 9 millones.

los premios de qatar 2022 Campeón: US$ 42 millones.

US$ 42 millones. Subcampeón: US$ 30 millones.

US$ 30 millones. Tercer lugar: US$ 27 millones.

US$ 27 millones. Cuarto lugar: US$ 25 millones.

US$ 25 millones. 5° al 8° lugar: US$ 17 millones.

US$ 17 millones. 9° al 16° lugar: US$ 13 millones.

US$ 13 millones. 17° al 32° lugar: US$ 9 millones.

US$ 9 millones. US$ 440 millones fue la cifra que reportó la FIFA de premios en total.

Artículo relacionadoLa FIFA rebaja el precio de algunos boletos para el Mundial 2026 a US$ 60 tras el enojo de los hinchas en todo el mundo

Cambios en los Juegos Olímpicos 2028

El Consejo de la FIFA también confirmó la distribución de plazas para los torneos de los Juegos Olímpicos de fútbol de Los Ángeles 2028 y anunció que la primera Copa Mundial de Clubes Femenina se celebrará del 5 al 30 de enero de 2028.

Para la próxima justa olímpica, como se anunció en abril de 2025, el fútbol masculino tendrá una reducción de 16 a 12 selecciones en la rama masculina y en la rama femenina pasará de 12 a 16.

La FIFA confirmó las plazas para estas justas según las confederaciones:

-Fútbol Masculino: AFC (2), CAF (2), Concacaf (1), CONMEBOL (2), OFC (1), UEFA (3), Estados Unidos (por ser anfitrión).

-Fútbol Femenino: AFC (2,5), CAF (2), Concacaf (3), CONMEBOL (2,5), OFC (1), UEFA (4), Estados Unidos (por ser anfitrión).

Artículo relacionadoOrganizadores de Los Ángeles 2028 prometen boletos olímpicos asequibles en medio de la controversia del Mundial 2026

Otros anuncios

También tras la reunión del Consejo se anunciaron nuevos torneos para impulsar el talento juvenil en 2026. El próximo año se lanzará un nuevo formato de torneos Sub-15 en estilo festival, abiertos a las 211 asociaciones miembro.

La primera edición será para equipos masculinos y en 2027 será para equipos femeninos. A partir de 2028, ambos géneros competirán anualmente en torneos separados, con partidos más cortos, campos reducidos y equipos de 7 a 9 jugadores.

Por otro lado, se creó un fondo de recuperación posconflicto para apoyar a comunidades que buscan su reconstrucción a través del fútbol.

El fondo estará abierto a donaciones de terceros y, según la FIFA, bajo una estricta supervisión.