EL DÓLAR BLUE SE AFIANZÓ EN LOS $1.500 Y LA BRECHA CON EL DÓLAR OFICIAL LLEGÓ AL 3,4%

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.451.

El dólar blue cerró a $1.480 para la compra y a $1.500 para la venta , según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

El dólar CCL cotiza a $1.554,11 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 7,1% .

Valor del dólar MEP hoy, miércoles 17 de diciembre

El dólar MEP opera a $1.514,14 y la brecha con el dólar oficial es de 4,4%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 17 de diciembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.917,5.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 17 de diciembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.567,09, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 17 de diciembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s85.722,77, según Binance.