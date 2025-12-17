Mié. Dic 17th, 2025

EL DÓLAR BLUE SE AFIANZÓ EN LOS $1.500 Y LA BRECHA CON EL DÓLAR OFICIAL LLEGÓ AL 3,4%

By Redaccion 55 minutos ago
El dólar blue se mantuvo estable en la jornada y cerró a $1.480 para la compra y a $1.500 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
De esa manera, el tipo de cambio informal volvió a cerrar a $1.500 por segunda jornada consecutiva, por lo que acumula una suba de $55 en lo que va de la semana. La brecha con el dólar mayorista ya llegó al 3,4%.

A cuánto cerró el dólar oficial hoy, miércoles 17 de diciembre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.451.

A cuánto cerró el dólar blue hoy, miércoles 17 de diciembre

El dólar blue cerró a $1.480 para la compra y a $1.500 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Valor del CCL hoy, miércoles 17 de diciembre

El dólar CCL cotiza a $1.554,11 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 7,1%.

Valor del dólar MEP hoy, miércoles 17 de diciembre

El dólar MEP opera a $1.514,14 y la brecha con el dólar oficial es de 4,4%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 17 de diciembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.917,5.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 17 de diciembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.567,09, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 17 de diciembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s85.722,77, según Binance.

Deja un comentario

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com