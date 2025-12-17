EL CENTRO DE GESTIÓN MUNICIPAL DEL BARRIO LA PAZ LLEVA ADELANTE IMPORTANTES INTERVENCIONES EN CHACRA 27
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
Cuadrillas de operarios municipales realizan tareas de desmalezado y limpieza integral en veredas y cunetas. Al mismo tiempo, se procede al retiro de ramas y malezas, dejando el sector debidamente acondicionado.
Estas acciones resultan fundamentales, ya que las recientes lluvias favorecen el rápido crecimiento de malezas, afectando la higiene y el orden del lugar .
Desde el Centro de Gestión Municipal adelantaron que estos operativos continuarán replicándose en distintos sectores de la ciudad, de acuerdo a las necesidades de cada barrio, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos