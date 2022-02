DECLARÓ EL MARIDO DE MELINA ROMERO Y ASEGURÓ QUE LA VÍCTIMA TENÍA UNA RELACIÓN OCULTA CON ACEVAL, EL PRESUNTO FEMICIDA

La Fiscalía Peal N°1 de Sáenz Peña, a cargo del fiscal Cristian Arana, lleva adelante la investigación por el femicidio de la joven de La Clotilde, Melina Romero, ocurrido en el mes de enero en la mencionada localidad. El marido de la víctima aseguró que su pareja mantenía una relación oculta con Aceval.

En el marco de dicha investigación, la defensa aportó pruebas y testigos a la causa, quienes prestaron declaración entre ellos un compañero de trabajo del Aceval quien dijo que “la víctima mantenía una relación oculta con Aceval”, porque la joven tenía marido.

También prestó declaración el marido de la víctima, Sebastián Leguizamón, quien reconoció ser el concubino de Melina Rosa Romero con quien tenían dos hijas en común una de 8 y otras de 10 años y que por cuestiones laborales estaba 25 días en Tucumán y 5 días en La Clotilde. En tal sentido Leguizamón aseguró que, dada esa circunstancia, su pareja mantenía una relación oculta con Aceval.

Asimismo, Cesar Collado, el abogado defensor mencionó que la Fiscalía quiere responsabilizar a su Aceval el agravante del art.80 inc. 1, la relación de pareja, pero según la defensa “no hay relación de pareja, porque el que mantiene la pareja estable hubiese convivencia o no, es el concubino, no mi cliente”, sostuvo Collado.

En tanto, la defensa asegura que Aceval “tenía un rol secundario por lo tanto no puede hablarse de pareja”, al cuestionar ese punto por el cual planteó un incidente de nulidad de la imputación, de la lectura del hecho y de la imputación que será resuelto por la Jueza de Garantías.

Con este incidente lo que pretende la defensa es que se suprima el inciso 80 inc.1 “la relación de pareja” y que solamente quede el art. 80.inc 11 cuando un hombre mata a una mujer en el contexto de violencia de género, pero según sostiene Collado, “para eso la Fiscalía tiene que demostrar a través de la investigación que había un odio hacia la mujer por parte de Aceval y eso todavía es materia de investigación”.

Relacionado