UN MAESTRO ABANDONÓ LA PROFESIÓN CANSADO DEL SISTEMA EDUCATIVO: “SI QUERÉS QUE LOS ALUMNOS APRENDAN, SE ESFUERCEN, NO HAY CABIDA”

Se trata de un docente bonaerense. El hombre con casi 20 años de profesión decidió dejar de dar clases por “la ineficiencia del sistema educativo argentino”. Asegura que “un alumno que no da la altura puede aprobar cualquier año del secundario porque todo está hecho para que no haya una evaluación eficiente”.

Mariano, de 43 años, da clases de segundo a cuarto año del secundario en una escuela pública de Buenos Aires, pero cansado del funcionamiento del sistema educativo, puso fin a su carrera. “Después de muchos años dando clases en escuelas de la provincia de Buenos Aires hoy digo basta. Me harté del famoso sistema. Qué tristeza terminar con un aula vacía…Justamente en la misma escuela donde fui estudiante. Es otro mundo. Otra escuela”, escribió a través de su cuenta de Twitter.

El ahora exdocente expresó al portal MDZ que: “El sistema está preparado para expulsar a los docentes. Si querés trabajar, si querés que los alumnos aprendan, se esfuercen, no hay cabida. Hay un política para no poder desaprobar a los estudiantes que no dan la altura”.

Mariano también dicta clases en un colegio privado y en un bachillerato con orientación gastronómica en el barrio porteño de La Boca, los cuales aseguró que “mantendrá durante unos meses” hasta volcarse de lleno en su nuevo rubro: el turismo.

“¿Cómo pretenden que los docentes estemos motivados? Si es lo mismo enseñar o no. Para eso que miren videos en Youtube y listo. Muy triste”, lamentó el hombre.

Contó, asimismo, que el cierre de los colegios por la situación sanitaria causó “un daño muy grande”, y teme que las medidas de flexibilización que se dispusieron en pandemia -como pasar de año aún con materias previas- se conviertan en lo normal.

“Preparaba una clase virtual y se conectaban dos o tres alumnos. Una frustración”

Y recordó otras épocas: “Antes se tomaba todo el programa, después sólo lo que se había visto, después lo que no se aprobó, si nos entregaban la hoja en blanco teníamos que llenar una planilla para detallar lo que les tomábamos”.

