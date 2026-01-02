DEBUTAN LAS NUEVAS BANDAS CAMBIARIAS Y HAY EXPECTATIVA EN LA CITY SOBRE LA REACCIÓN DEL DÓLAR
La modificación en el esquema de bandas llega luego de que durante las últimas jornadas del 2025 el tipo de cambio oficial mostrará un aumento en la volatilidad.
Debutan las nuevas bandas: los desafíos por delante
Con el arranque del nuevo esquema cambiario, entre los economistas consultados por Ámbito hay dudas sobre si eso traería aparejado un alivio sobre el tipo de cambio durante enero, no solo por el aumento de la demanda que se observó desde mediados de diciembre, sino también por las inminentes compras del gobierno, que anunció que a partir del 2026 aceleraría la acumulación de reservas.
Por otro lado, resta ver qué repercusión tendrá sobre el dólar el cese de la restricción del giro de utilidades de las compañías que cuenten con los balances del pasado año auditados. De todas maneras, las ganancias acumuladas entre los 2019 y 2024 seguirán encausadas a través de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal).