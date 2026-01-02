Publicidad

Del 2 al 5 de enero, Nuevo Banco del Chaco lanza la promoción Reyes con Tuya, una iniciativa para facilitar las compras de las familias chaqueñas y fortalecer el comercio local en fechas especiales.

Con Tarjeta Tuya, los clientes pueden acceder a 4 cuotas sin interés + 10 % de bonificación en los comercios adheridos de los rubros jugueterías, librerías y papelerías de toda la provincia.

Con Tarjeta Tuya, los clientes pueden acceder a 4 cuotas sin interés + 10 % de bonificación en los comercios adheridos de los rubros jugueterías, librerías y papelerías de toda la provincia.

La promoción Reyes con Tuya está habilitada para todas las versiones de la tarjeta chaqueña: Tuya Tradicional, Tuya Joven, Tuya Pyme y Tuya Pyme Rural.

De esta manera, Nuevo Banco del Chaco reafirma su compromiso de acompañar a las familias y a los comercios en estas fechas especiales.

Beneficio acumulable para nuevos clientes

Con el objetivo de seguir acercando más chaqueños y chaqueñas a los productos financieros del banco, NBCH incorpora el beneficio “Primera compra con Tuya”, que ofrece 30% de reintegro en el primer consumo con un ahorro de hasta $20.000.

El reintegro se acredita automáticamente y puede aplicarse a cualquier compra con Tuya a partir de 2 pagos, en comercios adheridos, convirtiéndose en un incentivo directo para quienes utilizan la tarjeta por primera vez.

Este beneficio es acumulable a la promoción Reyes con Tuya, lo que permite combinar bonificaciones y cuotas sin interés.

Cómo habilitar Tarjeta Tuya

Para habilitar la tarjeta, se puede llamar al 0800-888-6224, las 24 horas, o enviar un mensaje al número verificado de WhatsApp 362-416-1290, de 8 a 21 horas.

Nuevo Banco del Chaco recuerda que nunca solicitará datos personales confidenciales, claves PIN, token o credenciales de online banking para ninguna gestión.

Ante cualquier intento de estafa, se recomienda realizar la denuncia correspondiente, comunicarse con Red Link al 0800-888-5465 y notificar a la entidad bancaria.