CRISIS POR EL AGUA EN EL IMPENETRABLE: UNA ROTURA EN EL ACUEDUCTO DEJA A VARIAS LOCALIDADES AFECTADAS Y SAMEEP TRABAJA CONTRARRELOJ

Un equipo técnico de SAMEEP, con la colaboración de la CoSAP, llevará adelante este viernes por la mañana un operativo en terreno para solucionar la problemática registrada en el acueducto que afecta la distribución de agua potable en varias localidades del Impenetrable chaqueño, entre ellas Villa Río Bermejito, Juan José Castelli, Fortín Lavalle, Miraflores y El Espinillo, entre otras.

Según se informó, el inconveniente se originó nuevamente por la rotura de una junta en la conexión de los caños del sistema, una situación que ya se ha repetido anteriormente y que genera complicaciones debido a la falta de repuestos específicos.

Desde el ámbito técnico explicaron que el principal obstáculo radica en que los componentes del acueducto fueron adquiridos en su momento a empresas internacionales y actualmente no se consiguen repuestos en el país, lo que obliga a recurrir al trabajo artesanal local para poder avanzar con la reparación.

En este sentido, se destacó especialmente la labor de los artesanos herreros de la localidad, quienes debieron adaptar y fabricar de manera artesanal la junta necesaria para solucionar la falla. Según trascendió, un trabajador local se encuentra finalizando la pieza que permitirá concretar la reparación.

Las tareas están previstas para comenzar el viernes desde las 07:00 horas, momento en que el equipo técnico intervendrá directamente en el punto donde se encuentra dañado el caño. De acuerdo con las estimaciones, si los trabajos avanzan según lo previsto, durante la tarde SAMEEP podría restablecer la distribución del agua potable hacia las localidades afectadas.

