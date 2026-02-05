IMAGENES SENSIBLES: FILTRATON FOTOS DEL CADAVER DE JEFREY EPSTEIN

Las fotos fueron tomadas a las 6.49 hora local, unos 16 minutos después de que Epstein fuera hallado inconsciente en su celda. Se desconoce el lugar en el cual se tomaron, aunque sí se supo que a las 06.39 Epstein fue trasladado a un hospital cercano donde fue declarado muerto.

El suicidio de Jeffrey Epstein

Recientemente, el FBI publicó un informe titulado “Investigación sobre la muerte de Jeffrey Epstein”, el cual contiene 23 páginas, la mayoría de ellas sin censura. Allí, habría fotos que mostrarían en primer plano las heridas del cuello, signos visibles de lesiones, datos de la autopsia y un informe psicológico sobre su salud mental en los días previos a su suicidio, según documentos consultados por BBC Verify.

En el informe se indica que Epstein fue puesto bajo vigilancia por riesgo de suicidio tras intentar quitarse la vida el 23 de julio de 2019.

En ese entonces, el financista acusó a su compañero de celda, Nicholas Tartaglione, un expolicía acusado de homicidio, de intentar asesinarlo. Incluso, en una reunión con un psicólogo al día siguiente, Epstein declaró que no tenía ningún interés en suicidarse y que sería una locura quitarse la vida, según el documento.

El 25 de julio, el delincuente sexual declaró que estaba “demasiado comprometido en pelear mi caso». «Tengo una vida y quiero volver a vivirla”, dijo, según el informe del psicólogo.

Otros documentos publicados por el Departamento de Justicia muestran que el director de la prisión había aconsejado que Epstein no fuera alojado solo y enfatizó la necesidad de realizar “controles de 30 minutos” en su celda y “rondas sin previo aviso”.

El compañero de celda de Epstein fue liberado el día antes de su muerte.

La noche del 9 de agosto, los guardias de la prisión no realizaron los controles programados para las 3 y las 5, y el sistema de cámaras de la unidad estaba fuera de servicio. Su cuerpo fue descubierto durante un control matutino realizado por el personal, según consta en documentos penitenciarios.