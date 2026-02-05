UNA MUJER FUE TEDENIDA TRAS ATACAR A CUCHILLAZADOS A UN HOMBRE

Este miércoles por la tarde, tres personas se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas hasta que ocurrió un grave altercado entre ellos, en la planta urbana de Laguna Limpia.

Tras la alerta hecha por los vecinos, efectivos policiales se dirigieron a la escena de la trifulca, donde encontraron a un hombre que tenía graves heridas cortantes en la cabeza y relató que una mujer con la que se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas lo atacó con un cuchillo de cocina, en complicidad con otro sujeto.

El herido fue llevado al hospital de la localidad donde le suturaron las heridas. Por su parte, la policía estableció un protocolo de búsqueda, encontrando a la atacante de 34 años en una zona cercana al hecho, quien todavía tenía el cuchillo utilizado en su poder.

La fiscalía interviniente ordenó el arresto de la agresora, mientras que el otro involucrado continúa prófugo y se refuerzan los rastrillajes para encontrarlo.